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«Карельский окатыш» получил статус резидента Арктической зоны России

Новости. Экономика
09:17, 21 Мая 2021
фото: © Карельский окатыш

Горно-обогатительный комбинат из города Костомукши в Карелии намерен реализовать проект циклично-поточной технологии стоимостью 9 миллиардов рублей.

Горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш», который входит в ПАО «Северсталь» стал резидентом Арктической зоны России с проектом циклично-поточной технологии. По словам менеджера налогового управления «Северстали» Юлии Тарасовой, руководство предприятия рассчитывает получить значительные налоговые льготы по налогу на имущество в части объектов недвижимости, которые планируется построить в рамках инвестиционного проекта.

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Как отметили в компании, проект циклично-поточной технологии является крупнейшим со времени строительства комбината. Инвестиции в него составят около 9 миллиардов рублей.

О том, что предусматривает реализация проекта, читайте в деловой интернет-газете «Вести Карелии».

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