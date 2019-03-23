Карельский политолог рассказал о тенденции прихода к власти губернаторов-"варяг"

Олег Реут отметил, что количество "варягов" выросло после перехода к губернаторским назначениям с 2005 года.

Так называемые "варяги" – это губернаторы, которые ранее не имели отношения к соответствующему региону.

На сегодняшний день доля "варягов" остается достаточно высокой. Но, если посчитать, то, в сущности, губернаторский корпус фактически ровно пополам расколот на две части. Так, 38% губернаторов являются "варягами", но с другой стороны, всё же ровно 40% представителей губернаторского корпуса – это, наоборот, люди, которые родились в данном регионе (уточним, что несколько губернаторов из этой группы в родном регионе потом не работали, именно их правильнее называть "возвращенцами").

Уровень поддержки губернаторов в обществе снижается, и с этой точки зрения прошлый 2018 год стал весьма показательным. Конечно, дело не только в тех непопулярных реформах, которые были запущены и которые, в общем и целом, подпортили рейтинги всех уровней власти. Процесс ухудшения отношения губернаторов с обществом стартовал существенно раньше.

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