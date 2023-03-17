Бывший глава Карелии Андрей Нелидов переехал жить и работать в «город романтиков»

Экс-губернатор Карелии Андрей Нелидов начал жизнь заново.

Утром 30 марта 2021 года экс-глава Карелии Андрей Нелидов условно-досрочно вышел на свободу из так называемой тюремной больницы в Медвежьегорске. После освобождения 63-летний бывший директор музея-заповедника «Кижи» вернулся в родной Санкт-Петербург, где проживает его гражданская супруга Арина, считавшаяся в Петрозаводске хорошим адвокатом по семейному праву, и их 9-летний сын Андрей. Но недавно «Столица на Онего» узнала, что судьба связала довольно неординарного человека, доктора экономических наук Нелидова после 5,5 лет неволи не с городом на Неве, а… с Норильском.

«Сегодня я живу и работаю не в Санкт-Петербурге, а в Норильске, — рассказал нам в интервью Андрей Нелидов. — Здесь начинаю жизнь заново, зарабатываю на жизнь.

Кем работает Андрей Нелидов в Норильске, читайте здесь.