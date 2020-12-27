Карельский путешественник-полярник Виктор Симонов установит памятный знак своей умершей собаке

Организатор мировых гонок на собачьих упряжках в Карелии, известный путешественник Виктор Симонов потерял любимого пса Черкешу.

"Черкеша ушел... Не знаю будет ли ещё такая собака у меня.... Он был лучшим всегда... Он был умным, воспитанным, с интеллектом человека", - написал Симонов в соцсети.

Путешественник рассказал, что после перенесенных операций и химиотерапий Черкеша прожил ещё целых полтора года.

"Я ещё несколько лет назад обсуждал с Федором Конюховым, что хорошо бы сделать памятный знак в виде упряжки из бронзы. И мы договорились что это сделаем.... Видимо, время настало....".

Фото из архива Виктора Симонова

Напомним, Виктор Симонов организовал знаменитую гонку на собачьих упряжках "По земле Сампо". Путешественник-полярник сумел добиться, чтобы соревнования с 2013 года получили статус этапа Кубка мира. В 2018 году он заявил, что не видит заинтересованности правительства в проведении этого мероприятия в Карелии. Гонки на собачьих упряжках в Петрозаводске не проводятся уже два года.