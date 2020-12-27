Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин решил сделать прививку от коронавируса 9
27.12.2020 19:40
По собственной вине в Карелии погибли 7 пешеходов 2
27.12.2020 11:12
Более 360 случаев коронавируса выявлено за сутки в Карелии, два человека умерли
27.12.2020 10:13
Мирошник проверила на Рождественской ярмарке в Петрозаводске соблюдение масочного режима (ФОТО) 7
27.12.2020 12:47
Стало известно, как будут ходить автобусы по Карелии 31 декабря и в первые дни нового года 1
27.12.2020 13:16
Россыпнов пообещал написать заявления в правоохранительные органы на своих подчиненных 5
27.12.2020 16:42
В ковид-центрах Карелии врачи борются за жизни 6 пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии 1
27.12.2020 10:31

Карельский путешественник-полярник Виктор Симонов установит памятный знак своей умершей собаке

Новости. Общество
07:50, 28 Декабря 2020
фото: страница Виктора Симонова в Фейсбук
Загрузка...

Организатор мировых гонок на собачьих упряжках в Карелии, известный путешественник Виктор Симонов потерял любимого пса Черкешу.

"Черкеша ушел... Не знаю будет ли ещё такая собака у меня.... Он был лучшим всегда... Он был умным, воспитанным, с интеллектом человека", - написал Симонов в соцсети.

Путешественник рассказал, что после перенесенных операций и химиотерапий Черкеша прожил ещё целых полтора года.

"Я ещё несколько лет назад обсуждал с Федором Конюховым, что хорошо бы сделать памятный знак в виде упряжки из бронзы. И мы договорились что это сделаем.... Видимо, время настало....".

Фото из архива Виктора Симонова

Напомним, Виктор Симонов организовал знаменитую гонку на собачьих упряжках "По земле Сампо". Путешественник-полярник сумел добиться, чтобы соревнования с 2013 года получили статус этапа Кубка мира. В 2018 году он заявил, что не видит заинтересованности правительства в проведении этого мероприятия в Карелии. Гонки на собачьих упряжках в Петрозаводске не проводятся уже два года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 3
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 10
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

26.12.2020 13:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 16
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»