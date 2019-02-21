Карельский щебень не хотят покупать из-за дороговизны

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Руководитель комитета автодорог Курской области заявил, что щебень из Карелии слишком дорогой.
В издании ГТРК "Курск" появилась инфорация о строительстве дорог в Курской области.
Владимир Муравьев, руководитель комитета автодорог Курской области заявил, что для снижения затрат предполагается закупать местное сырье.
"Не возить качественный, но очень дорогой щебень, отвечающий старым стандартам, из Белоруссии или Карелии. Мы можем применять существующие материалы, которые отвечают всем новым требованиям. Допустим, с карьеров, которые находятся в нашей области", - отметил Муравьев.
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