Карельский спортсмен в составе сборной России стал чемпионом мира по безоборотному метанию ножа

Турнир проходил в Минске с 13 по 18 ноября.
Житель Карелии Григорий Мальков в составе сборной России стал чемпионом мира по спортивному метанию ножа, сообщили в паблике Живой Петрозаводск.
Чемпионат мира по спортивному метанию ножа прошел в Минске с 13 по 18 ноября. Спортсмен из Карелии Григорий Мальков в составе сборной России стал чемпионом мира по безоборотному метанию ножа.
Григорий также стал вице-чемпионом мира на дистанции 8 метров и бронзовым призером в броске на дальность.
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