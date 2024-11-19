Карельский спортсмен в составе сборной России стал чемпионом мира по безоборотному метанию ножа

Турнир проходил в Минске с 13 по 18 ноября.

Житель Карелии Григорий Мальков в составе сборной России стал чемпионом мира по спортивному метанию ножа, сообщили в паблике Живой Петрозаводск.

Чемпионат мира по спортивному метанию ножа прошел в Минске с 13 по 18 ноября. Спортсмен из Карелии Григорий Мальков в составе сборной России стал чемпионом мира по безоборотному метанию ножа.

Григорий также стал вице-чемпионом мира на дистанции 8 метров и бронзовым призером в броске на дальность.