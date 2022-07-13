Карельский Центр импортозамещения помогает предпринимателям

В работу по импортозамещению включились все крупные и малые предприятия Карелии.

Карелия — один из первых регионов, в котором появился Центр импортозамещения. Он выступает посредником между поставщиком и предприятием, которое хочет получить услугу или товар, координирует совместную работу предприятий, проводит анализ рынка.

ЦУР Карелии выяснил у ведущего специалиста Центра импортозамещения и локализации производства Меружана Андреасяна, как и зачем наши предприниматели могут обратиться в эту организацию.

Главная задача центра — наладить коммуникацию между российскими предприятиями и импортозаместить все, что сейчас мы не можем получить из недружественных стран, внутри региона и внутри РФ.

«Например, предприниматель может обратиться с тем, что у его логистического предприятия отпали заказы и он видит себе потенциальных партнеров. Самому предприятию тяжело наладить взаимодействие. А мы, как посредник, который общается с двумя сторонами и находит точки соприкосновения. Дальше они заключают договор и начинают работать», — пояснил Меружан Андреасян.

При необходимости Центр предоставляет предприятиям доступ к базе данных о поставщиках и заказчиках и может скоординировать государственные и коммерческие заказы.

В Центр импортозамещения могут обратиться даже те, кто еще не открыл свое дело. Физическим лицам специалисты Центра также предоставят необходимую информацию по потребностям и спросу и помогут сориентироваться в потребностях современного рынка.

Часто предприниматели не осведомлены, что они могут получить государственную поддержку.

«Наше региональное Министерство экономического развития и промышленности развития запускает конкурсы на предоставление субсидий. На эти деньги можно возместить часть затрат. Мы помогаем оформить заявки, правильно подать документы, чтобы максимально повысить возможность получения финансовой поддержки нашим предприятиям», — говорит Меружан Андреасян.

По словам специалиста, в работу по импортозамещению включились все крупные и малые предприятия Карелии. Основная цель — обезопасить бизнес от внешних факторов и наладить взаимодействие производителей внутри страны.

Обратиться в Центр импортозамещения можно по телефону +7 (8142) 44-54-07, по адресу г. Петрозаводск, ул. Гюллинга, д. 11 или написать на почту zamena10@kr-rk.ru.

Все обращения в Центр импортозамещения бесплатны для предпринимателей и тех, кто планирует ими стать.

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