890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
Больная раком пациентка рассказала, как ее спасли от смерти врачи больницы в Карелии
Сегодня 07:15

Карельский Центр импортозамещения помогает предпринимателям

Новости. Общество
14:32, 19 Июля 2022
фото: © we-agro.ru

Новости партнеров

В работу по импортозамещению включились все крупные и малые предприятия Карелии.

 Карелия — один из первых регионов, в котором появился Центр импортозамещения. Он выступает посредником между поставщиком и предприятием, которое хочет получить услугу или товар, координирует совместную работу предприятий, проводит анализ рынка.

ЦУР Карелии выяснил у ведущего специалиста Центра импортозамещения и локализации производства Меружана Андреасяна, как и зачем наши предприниматели могут обратиться в эту организацию.

Главная задача центра — наладить коммуникацию между российскими предприятиями и импортозаместить все, что сейчас мы не можем получить из недружественных стран, внутри региона и внутри РФ.

«Например, предприниматель может обратиться с тем, что у его логистического предприятия отпали заказы и он видит себе потенциальных партнеров. Самому предприятию тяжело наладить взаимодействие. А мы, как посредник, который общается с двумя сторонами и находит точки соприкосновения. Дальше они заключают договор и начинают работать», — пояснил Меружан Андреасян.

При необходимости Центр предоставляет предприятиям доступ к базе данных о поставщиках и заказчиках и может скоординировать государственные и коммерческие заказы.
В Центр импортозамещения могут обратиться даже те, кто еще не открыл свое дело. Физическим лицам специалисты Центра также предоставят необходимую информацию по потребностям и спросу и помогут сориентироваться в потребностях современного рынка.

Часто предприниматели не осведомлены, что они могут получить государственную поддержку.
«Наше региональное Министерство экономического развития и промышленности развития запускает конкурсы на предоставление субсидий. На эти деньги можно возместить часть затрат. Мы помогаем оформить заявки, правильно подать документы, чтобы максимально повысить возможность получения финансовой поддержки нашим предприятиям», — говорит Меружан Андреасян.

По словам специалиста, в работу по импортозамещению включились все крупные и малые предприятия Карелии. Основная цель — обезопасить бизнес от внешних факторов и наладить взаимодействие производителей внутри страны.

Обратиться в Центр импортозамещения можно по телефону +7 (8142) 44-54-07, по адресу г. Петрозаводск, ул. Гюллинга, д. 11 или написать на почту zamena10@kr-rk.ru.

Все обращения в Центр импортозамещения бесплатны для предпринимателей и тех, кто планирует ими стать.
Фото с 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
16.07.2022, 21:18
Сосед пропавшей в Петрозаводске девушки может оказаться подозреваемым в ее убийстве (ВИДЕО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.