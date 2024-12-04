Карельский врач получил благодарность от коллег в Херсонской области

Карельский врач неоднократно ездил в командировки в Херсонскую область.

Илья Накурдин, анестезиолог-реаниматолог из Карелии, работал в Генической центральной районной больнице в октябре–ноябре 2024 года, оказывая медицинскую помощь местным жителям. Сотрудники больницы отметили его профессионализм и поблагодарили за помощь, сообщила администрация Чаплынского муниципального округа.

Накурдин неоднократно выезжал в Херсонскую область для оказания помощи. Он участвовал в плановых операциях и помогал коллегам в ведении тяжелых больных.

«Считаю коллег, работающих в непростых условиях, настоящими героями и профессионалами. Их добрые слова дорогого стоят. Я готов к новым командировкам», — поделился Илья Накурдин.