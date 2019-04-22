Карельским школьникам расскажут, как успешно сдать ЕГЭ

Выпускники прошлого года поделятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками, сообщили в Минобразования Карелии.

В пятницу, 26 апреля, Карелия присоединится к Всероссийской акции "100 баллов для победы".

Она призвана снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

В этот раз марафон посвящен Году театра в России. Поэтому мастер-класс проведут выпускники, набравшие в 2018 году высокие баллы ЕГЭ по литературе и русскому языку.

В прошлом году в Карелии 247 выпускников набрали 90 и более баллов по русскому языку, из них 13 человек – 100 баллов. По литературе от 90 баллов получили 11 школьников, из них один стобалльник.

Акция пройдет в школе №43 Петрозаводска на ул. Попова, 8 в 10.15.