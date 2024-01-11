Карельской государственной филармонии исполняется 85 лет

Праздничный концерт, посвященный юбилейной дате, состоится 15 января.

Карельской государственной филармонии 15 января исполняется 85 лет, сообщили в паблике Минкультуры республики.

Как рассказали в источнике, постановление о создании Карельской государственной филармонии вышло 15 января 1939 года.

Праздничный концерт (6+), посвященный юбилейной дате, состоится 15 января в 19.00.



Исполнители — Симфонический оркестр Карельской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко). Солисты — заслуженный артист России, народный артист республики Татарстан Евгений Михайлов (фортепиано) и лауреат международных конкурсов Иван Васильев (баритон).