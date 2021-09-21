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Карельскому бизнесу помогут торговать в онлайне

Новости. Общество
12:28, 27 Сентября 2021

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Пандемия, ударившая по бизнесу еще в прошлом году, одновременно открыла перед ним новые возможности.

Многим предпринимателям, чтобы выжить, пришлось осваивать онлайн-продажи — те, кто сделал это первым, уже через несколько месяцев поняли, что не ошиблись: онлайн-торговля перспективна вне зависимости от того, сколько еще продлятся коронавирусные ограничения.

В Карелии интернет-торговлю поддерживают на правительственном уровне. Государственная Корпорация развития республики за счет бюджета создала маркетплейс для местного бизнеса. Размещаться там предприниматели могут бесплатно. Но аппетит приходит во время еды. Сделав первый шаг на региональном маркетплейсе, многие поняли, что надо идти дальше — размещаться на таких площадках, как OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет.

И все же малый и средний бизнес пока смотрит на онлайн-ритейл с опаской. Многим просто некогда вникать в нюансы электронной коммерции или менять отточенные в офлайн бизнес-процессы. В этом случае им на помощь приходят технологические партнеры маркетплейсов, которые берут на себя всю работу по выводу бизнеса на онлайн-площадки.

Об этом читайте в статье «Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!»

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