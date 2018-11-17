18:20, 17 Ноября 2018
Карельскому лесозаготовителю захотелось рубить в национальном парке "Ведлозерский"
Новости по теме
Загрузка...
Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса Карелии.
Почти 30 лет назад на севере России появился национальный парк "Водлозерский", который в 2001 году получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Решение федерального правительства позволило сохранить от промышленного освоения уникальный природный комплекс, расположенный в бассейне озера Водлозера и реки Илексы – на территории Карелии и Архангельской области. Достаточно сказать, что площадь нетронутой тайги Водлозерья, которую удалось спасти от вырубки, превышает площадь всех лесов Западной Европы. Однако этот огромный таежный массив, ставший не только российским, но и мировым лесным наследием, по-прежнему возбуждает аппетит лесозаготовителей.
ПОДРОБНЕЕ – в нашем материале.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
13.11.2018, 15:13
13.11.2018, 09:00
14.11.2018, 10:10
16.11.2018, 17:04
10.11.2018, 10:20
Аналитика
16.11.2018 14:47
Капитал
В экономической системе Карелии утверждаются фонды, будущая эффективность которых вызывает сомнения у экспертов.
16.11.2018 14:04
13.11.2018 09:00
12.11.2018 16:48
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
16.11.2018 15:08
Опрос
Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?
Комментарии