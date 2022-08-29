Карелы и вепсы стали участниками популярного тревэл-шоу

Новые выпуски «Национальность.ru» рассказывают о культуре и особенностях разных народов

Проект «Национальность.ru» — это новый формат развлекательных передач о путешествиях по России. Он посвящен разным народам, живущим на территории нашей страны. О каждом из них ведущие рассказывают ярко и красочно, в современном стиле.



Про Карелию, ее людей, традиции, языки и интересные места сняли уже два выпуска. Один из них посвящен карелам, другой — вепсам.



— После просмотра выпуска про вепсов у меня остались положительные впечатления. Здорово, что подобные проекты популяризируют национальности нашей страны, и с помощью этого ролика о вепсах узнало большое количество людей, — поделилась впечатлениями Мария Кошелева, которая преподает вепский язык в Петрозаводском госуниверситете.



Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России и выбрать места для путешествий. Кроме того, проект избавляет от стереотипов о национальностях и регионах.



Отдельный формат шоу — рассказ о языках народов нашей страны. Это новый жанр познавательных программ, благодаря которому языки соседей по регионам перестают быть чужими. Кроме того, это способ зафиксировать и сохранить уникальные исчезающие языки народов России. Перед поездкой можно посмотреть выпуск про языки того места, куда вы собираетесь и приветствовать представителей других национальностей на местном наречии.



Архив шоу постоянно пополняется. Например, вепсский выпуск появился на площадке совсем недавно. А новый «лингвистический» выпуск рассказывает, как признаться в любви на языках разных народов России.



Посмотреть их можно практически на любой площадке. Новые выпуски публикуются в группах соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».