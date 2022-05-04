Совет представителей карелов, вепсов и финнов Карелии соберется в июне

Очередное заседание Совета представителей карелов, вепсов и финнов Карелии при главе республики планируется провести в июне.

Карелия была одним из первых субъектов России, где в июне 2001 года был создан Совет представителей карелов, вепсов и финнов Республики Карелия при Главе Республики Карелия, объединивший для решения вопросов три финно-угорских народа.

В состав Совета входят по 5 представителей от вепсов и финнов и 10 представителей от карелов. Ежеквартально на заседаниях Совета рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы карелов, вепсов и финнов, для их решения с учетом мнения представителей этих народов. Также обсуждаются темы этнокультурного, социально-экономического развития карелов, вепсов и финнов республики. За более чем 20 лет Совет зарекомендовал себя как эффективный механизм государственно-общественного взаимодействия.

Генеральный директор автономного учреждения «Издательство «Периодика» Наталья Синицкая является членом Совета практически с момента его создания:

— Вхожу в состав Совета как представитель от карелов уже более 15 лет. Результатами работы Совета за последние годы стало, например, то, что учителя карельского, вепсского или финского языков получают стимулирующие выплаты, а на кафедре теории и методики начального образования Института педагогики ПетрГУ стали готовить специалистов по профилю «начальное образование и родной язык (карельский и вепсский)». Кроме того, студентам Петрозаводского государственного университета, изучающим карельский и вепсский языки, при условии хорошей успеваемости выплачивается дополнительная стипендия в размере 3000 рублей, а правительством Карелии учреждена поощрительная премия лучшим студентам за успехи в изучении национальных языков и предметов этнокультурной направленности. Для меня, как для директора издательства, важным решением Совета стало то, что на базе Периодики теперь действует Ресурсный центр карелов вепсов и финнов и финансирование издательства увеличилось в разы.

В то время, когда в республике действовали ограничения, связанные с короновирусной инфекцией, Совет продолжил свою работу в заочном формате. Были проведены все запланированные заседания, члены совета рассмотрели все вопросы и приняли протокольные решения, которые находятся на контроле у правительства и главы Карелии.

— Так как половина членов Совета — это люди старшего и пожилого возраста, нельзя было подвергать их опасности заболеть, поэтому заседания проходили в заочном формате путем рассылки документов по электронной почте. Несмотря на это, у членов Совета всегда была возможность задать вопросы по темам обсуждения как представителям учреждений, так и органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, — отметила Наталья Синицкая.

Положительные моменты формата заочных заседаний отметил известный публицист и переводчик, представитель финнов Карелии в Совете Роберт Коломайнен:

— Хотя к этой форме работы вынудили объективные обстоятельства, в ней проявились и положительные моменты. На заочных заседаниях нам была представлена специально запрошенная у ведомств конкретная информация в связи с интересующими нас частными вопросами. Очный формат заседаний, разумеется, необходим для полноценной коллективной работы Совета. Многие нюансы обсуждаемого просто невозможно выразить в письменной форме. Очный и заочный формат можно было бы чередовать, например, в зависимости от относительной «сложности» повестки дня.

Сейчас ведется подготовка к проведению очного заседания Совета, которое состоится в июне. Члены Совета рассмотрят вопросы, касающиеся деятельности Республиканской термино-орфографической комиссии при главе Карелии, обсудят проектные инициативы общественных организаций, направленные на этнокультурное развитие коренных народов республики.

До конца 2022 года членам Совета предстоит обсудить деятельность кафедры прибалтийско-финской филологии Института филологии ПетрГУ, кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова, меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, учреждений культуры, а также предпринимательскую деятельность в Арктической зоне.