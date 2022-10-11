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Карьер на севере Карелии в поисках руды раскопают на 295 метров

Новости. Экономика
16:30, 16 Декабря 2022
фото: Максим Воробьев/ВК

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«Карельский окатыш» на семь лет продлил срок отработки Западного карьера на Корпангском месторождении в Карелии.

Горно-обогатительный комбинат в Костомукше на семь лет продлил срок отработки Западного карьера на Корпангском месторождении. Об этом в соцсети сообщил руководитель ГОКа Максим Воробьев.

«Этот участок мы ввели в эксплуатацию в 2006 году. Там залегают легкообогатимые руды, из которых можно производить высококачественный железорудный концентрат с содержанием железа 70-72%», - отметил горнопромышленник. 

По его словам, с 2016 по 2019 годы геологи проводили разведку глубоких горизонтов, чтобы уточнить запасы железной руды и ее качество. В прошлом году специалисты утвердили прирост запасов по Западному участку на 90 миллионов тонн, а также по Восточному участку на 13,8 миллиона тонн. В декабре государственные органы согласовали проект «Разработка Корпангского месторождения открытым способом». По проекту дно карьера определено на отметке минус 295 метров, что на 85 метров ниже прежнего.

«Основные запасы руды, которую мы можем добывать, сосредоточены на Костомукшском и Корпангском месторождениях «Карельского окатыша», это более 1 миллиарда тонн. Мы продолжаем проводить уточнение запасов для увеличения минерально-сырьевой базы, что положительно влияет на продолжительность жизни предприятия и его будущее», - заявил Воробьев. 

Напомним, ранее парк техники горно-обогатительного комбината «Карельский окатыш» пополнился новым большегрузным самосвалом грузоподъемностью 240 тонн. 

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