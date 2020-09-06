Картодром в Петрозаводске приходит в упадок (ФОТО)

Жители Петрозаводска возмущены запущенным состоянием картодрома в районе улицы Лыжной.

Фото гоночной трассы, которая сегодня напоминает развалины, опубликовали в издании "365 News".





"В год столетнего юбилея Карелии, когда так много рапортуется о строительстве и реконструкции спортивных объектов, ситуация, когда забрасываются старые – вызывает недоумение", - пишет издание.





Как сообщили "Столице на Онего" в Минспорта Карелии, картодром в районе улицы Лыжной в находится в оперативном управлении "Центра спортивной подготовки". В 2020 году в адрес министерства и "Центра спортивной подготовки" поступили предложения от представителей общественности Петрозаводска о реконструкции картодрома.





"В настоящее время прорабатываются различные проектные решения, а также рассматриваются возможные источники финансирования", - уточнили в Минспорта.