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Картодром в Петрозаводске приходит в упадок (ФОТО)

Новости. Общество
12:14, 07 Сентября 2020
фото: © 365 News
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Жители Петрозаводска возмущены запущенным состоянием картодрома в районе улицы Лыжной.

Фото гоночной трассы, которая сегодня напоминает развалины, опубликовали в издании "365 News".

"В год столетнего юбилея Карелии, когда так много рапортуется о строительстве и реконструкции спортивных объектов, ситуация, когда забрасываются старые – вызывает недоумение", - пишет издание.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минспорта Карелии, картодром в районе улицы Лыжной в находится в оперативном управлении "Центра спортивной подготовки". В 2020 году в адрес министерства и "Центра спортивной подготовки" поступили предложения от представителей общественности Петрозаводска о реконструкции картодрома.

"В настоящее время прорабатываются различные проектные решения, а также рассматриваются возможные источники финансирования", - уточнили в Минспорта.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-07 16:32:31
А где спортивная общественность?! Или они нужны только, чтобы письма в поддержку решений руководства РК и Птз подписывать?
кир
2020-09-07 16:18:45
Типовая жизнь самобытных. Никто не виноват. Управления нет в цифровом веке. Зачем существует ПетрГУ? Когда решать будут прикладные задачи славные его выпускники?
новый
2020-09-07 13:32:25
Хде протестуны из ключевского карьера, стоятели на мосту и кормители голубей у Молекулы ? Почему не истерят и плакатиками не машут. Не требуют свободу исследователю сталинских репрессий ? Хде творческая шелупонь ? Я/МЫ ефремов.
paramparam
2020-09-07 15:00:23
одной истерички и то много
Rmj
2020-09-07 13:16:30
Прошу отметить, что это не автогонщики приводят его в упадок, а местные жители, коим туда свободный доступ. А спортсмены регулярно вынуждены за ними убирать.
Off
2020-09-07 13:07:44
педроссы здесь власть ..оттого и разруха.
goo
2020-09-07 12:37:16
Спортивная общественность не должна просто смотреть на это. Необходимо написать письмо в мэрию чтобы отдать территорию под прекрасную застройку.
новый
2020-09-07 12:30:55
Кто конкретно возмущен ? Фамилия, имя, отчество.
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