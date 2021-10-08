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Кастрюли и кружки привели рецидивиста из Карелии в суд

Новости. Криминал
13:48, 08 Октября 2021
фото: © ZAVODFOTO

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Алюминиевые кружки, тарелки, кастрюли и столовые приборы привлекли ранее судимого жителя Кеми, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 23-летнего ранее судимого жителя Кеми. Он похитил имущество на складе одной из местных организаций.

Ранее в полицию Кемского района поступила информация, что на склад предприятия проникли неизвестные и вынесли оттуда алюминиевые кружки, тарелки, кастрюли, столовые приборы и другую кухонную утварь. Ущерб составил не менее четырех с половиной тысяч рублей.

Полицейские вскоре установили личность подозреваемого, который дал признательные показания. Он рассказал, что часть похищенного сдал в пункт приёма металлолома. То, что продать не успел, молодой человек добровольно выдал стражам порядка.

Фигурант обязался возместить причиненный материальный ущерб. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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