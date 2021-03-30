Катанандов может стать зампредседателя Верховного суда Карелии

Высшая квалификационная коллегия судей России 30 марта одобрила кандидатуру Дениса Катанандова – сына экс-губернатора Карелии на должность зампредседателя Верховного суда республики.

Ранее заместителем председателя Верховного суда РК по уголовным делам работала Наталья Гуляева – бывшая супруга Артура Парфенчикова.

Однако 9 июня 2020 года президент России Владимир Путин назначил Наталью Гуляеву на аналогичный пост во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. С тех пор должность зампредседателя Верховного суда Карелии по уголовным делам остается вакантной.

Сейчас, пояснили "Столице на Онего" в суде, кандидатуру Дениса Катанандова рассмотрит кадровая комиссия при президенте России. Если и она аналогично согласует Катанандова на указанную должность, то можно ожидать, что тогда Владимир Путин подпишет указ о его назначении зампредседателя Верховного суда Карелии.

Напомним, что Денис Катанандов стал известен благодаря резонансному уголовному процессу по делу "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова. За убийство двух девушек и еще несколько других тяжких преступлений, в декабре 2019 года Катанандов приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы. Приговор вступил в законную силу.