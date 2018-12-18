Катанандов пока сохранил должность в команде врио губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от обязанностей четырех спецпредставителей и одного советника, но экс-глава Карелии пока сохранил свой пост.

Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, расставание главы города со спецпредставителями связано с сокращением бюджетных трат. Само сокращение спецпредставителей произошло еще 10 декабря. Тем не менее из релиза Смольного следует, что не все спецпредставители официально уволены.

"Например, в сообщении пресс-службы не сказано ничего про спецпредставителя губернатора и бывшего главу комитета экономического развития Анатолия Котова и бывшего сенатора из Карелии, спецпредставителя губернатора по вопросам развития государственного строительства и взаимодействия с субъектами Федерации Сергея Катанандова", - говорится в сообщении.