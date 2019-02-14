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Новости. Общество
19:10, 14 Февраля 2019
фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Катя Лель осталась без зубов после встречи с инопланетянами

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Катя Лель лишилась зубов во время контакта, как она считает, с представителями внеземной цивилизации.

Как подтвердила артистка, все произошло еще 28 лет назад в ее родном доме в Нальчике, пишет НСН. 

"Вечер, 9 июня 1990 года. Пришел сосед Карен. Я сварила кофе, рассказывала анекдоты. Мама, сестра, мы все сидели за столом. Был 21 час, потому что как раз начиналась программа "Время". Вдруг мы все увидели сильный свет за окном. Три разноцветных луча упали в центр круга, который я заметила. Я очнулась первая, все смотрят на меня. Я говорю: "Что вы все уставились?". Не понятно, сколько прошло времени. Для нас всё показалось мигом, однако на часах было 21.35. Моя сестра Ира с испугом попросила меня открыть рот. Я подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам – отсутствовали несколько зубов. Причем до этого я никогда не удаляла зубы!", – рассказала Катя Лель.

Как утверждает певица, в дальнейшем у нее был еще контакт с представителями внеземных цивилизаций, благодаря которому у нее появились необычные способности.

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