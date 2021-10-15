Казачий атаман предложил малолетним преступникам в Карелии вступить в ряды патриотов

В Карельском региональном центре молодежи проведено профилактическое мероприятие, в котором приняли участие несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, сообщили в УФСИН Карелии.

Перед подростками выступил Наур Гокинаев — атаман городского казачьего общества Петрозаводска, специалист по работе с молодежью Центра Патриотического воспитания Республики Карелия.

В ходе мероприятия подросткам рассказали о направлениях деятельности центра молодежи, о возможностях вступления в ряды волонтерских и патриотических отрядов.

Кроме того, особое внимание было уделено мотивации подростков к здоровому образу, отказу от вредных привычек и стремлению к законопослушному поведению.

Подобные мероприятия являются эффективной формой работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также способствуют повышению уровня духовного и нравственного воспитания, расширяют кругозор поднадзорных, помогают подросткам осознать важные жизненные установки, что является важным этапом профилактики преступности среди несовершеннолетних.