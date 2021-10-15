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Казачий атаман предложил малолетним преступникам в Карелии вступить в ряды патриотов

Новости. Общество
09:36, 15 Октября 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

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В Карельском региональном центре молодежи проведено профилактическое мероприятие, в котором приняли участие несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, сообщили в УФСИН Карелии.

Перед подростками выступил Наур Гокинаев — атаман городского казачьего общества Петрозаводска, специалист по работе с молодежью Центра Патриотического воспитания Республики Карелия.

В ходе мероприятия подросткам рассказали о направлениях деятельности центра молодежи, о возможностях вступления в ряды волонтерских и патриотических отрядов.

Кроме того, особое внимание было уделено мотивации подростков к здоровому образу, отказу от вредных привычек и стремлению к законопослушному поведению.

Подобные мероприятия являются эффективной формой работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также способствуют повышению уровня духовного и нравственного воспитания, расширяют кругозор поднадзорных, помогают подросткам осознать важные жизненные установки, что является важным этапом профилактики преступности среди несовершеннолетних.

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Комментарии

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комба
2021-10-15 10:04:47
Офф со справкой и не работает. Не верьте ему.
Leopol'd
2021-10-15 10:03:07
Нельзя останавливаться! Приравнять понятие казак и уголовник, открыть филиалы в колониях.
комба
2021-10-15 09:53:49
Любо!
Off
2021-10-15 09:48:39
Как то подозрительно это все ....Латентный? Ваня сидит , но дело его живет ...Так ?
Почему этот клоун , в помещении шапку не снимает ? :)
Бабенка
2021-10-15 09:43:10
Навальныта, трепещите !
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