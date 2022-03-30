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Казахский режиссер выбрал Карелию для съемок сериала «Замерзшие»

Новости. Культура
15:20, 08 Апреля 2022
фото: Кадр из фильма «Замерзшие», предоставлено IVI

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Завершились съемки нового сериала «Замерзшие», режиссером которого стал казахский режиссер Адильхан Ержанов.

Об этом сообщает казахский сайт Tengrinews.kz.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Карелии и Мурманской области.

Ержанов получил приглашение от российских продюсеров.

В семи сериях рассказывается драматическая история о потере и мести. Сюжет развивается на заснеженной трассе недалеко от Костомукши. Полиция расследует пропажу женщины. Жертвой оказывается жена героя. Ярость ведет его по пути бессмысленной жестокости, жертвами которой могут стать как невинные люди, так и близкие главного героя.

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