Каждая десятая торговая фирма в Карелии собирается поднять цены до конца года

Увеличить торговую наценку на товары в магазинах в IV квартале 2021 планируют 11,5% торговых организаций Карелии.

Об этом говорят результаты опроса руководителей фирм, проведенного Карелиястатом.

В III квартале средний уровень торговой наценки в Карели составил 23,8%. По мнению опрошенных, это на 18,1% меньше, чем им нужно для возмещения издержек и получения прибыли.

Оценивая перспективы отрасли, 7,7% респондентов ответили, что ожидают ухудшения ситуации. Во II квартале доля пессимистов была в 2 раза меньше.