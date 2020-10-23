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Каждый четвертый инфицированный коронавирусом в России переносит это без симптомов

Новости. Общество
11:25, 24 Октября 2020
фото: vk.com/omsk24online
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Более 25% жителей России, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, не чувствуют никаких симптомов.

Это следует из сводки оперативного штаба на странице СтопКоронавирус.РФ  Вконтакте.

"За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 16521 в 85 регионах, из них 4255 случаев (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 11567 человек, подтверждено 296 летальных исходов.

С начала пандемии в России зарегистрировано 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах,  выздоровели 1,1 млн человек, умерли 25,8 тыс.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 октября  остаются 344,5 тыс. человек.

 

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