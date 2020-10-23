Каждый четвертый инфицированный коронавирусом в России переносит это без симптомов

Более 25% жителей России, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, не чувствуют никаких симптомов.

Это следует из сводки оперативного штаба на странице СтопКоронавирус.РФ Вконтакте.

"За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 16521 в 85 регионах, из них 4255 случаев (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 11567 человек, подтверждено 296 летальных исходов.

С начала пандемии в России зарегистрировано 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, выздоровели 1,1 млн человек, умерли 25,8 тыс.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 октября остаются 344,5 тыс. человек.