Каждый день на дорогах Карелии автоинспекторы ловят по 4-5 потенциальных убийц за рулем

Автоинспекторы в Карелии с начала года отстранили от управления автомобилями 376 нетрезвых водителей.
Такую статистику опубликовала сегодня ГИБДД Карелии в связи с проведением очередных рейдов "Нетрезвый водитель".
Эти данные говорят о том, что ежедневно автоинспекторы выявляют по 4-5 пьяных водителей.
Сегодня полицейские снова патрулируют карельские дороги, массово останавливают автомобили и проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения.
Накануне поздно вечером на федеральной дороге "Кола" в Кондопожском районе инспекторам попался 27-летний водитель автомобиля SsangYong.
По мнению сотрудников ГИБДД, мужчина был нетрезв, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Его отстранили от управления, автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Решение о лишении прав примет суд.
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