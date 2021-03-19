Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два автомобиля жестко столкнулись на трассе в Карелии (ФОТО)
19.03.2021 17:01
Тонувшего в реке ребенка с риском для жизни спасла 74-летняя пенсионерка из Карелии 4
Сегодня 09:40
Будет интересно: на празднике в центре Петрозаводска сотрудники МЧС ликвидируют ДТП 6
19.03.2021 18:20
Водитель в Петрозаводске совершил лобовое столкновение, не заметив стоявшую прямо перед ним машину (ВИДЕО)
19.03.2021 15:25
"Мусорная реформа": Перезагрузка 1
Сегодня 10:37
В России с 1 апреля изменится экзамен на водительские права
19.03.2021 20:40
Звезда кино для взрослых приготовила борщ и восхитила россиян 1
19.03.2021 23:30

Каждый день на дорогах Карелии автоинспекторы ловят по 4-5 потенциальных убийц за рулем

Новости. Общество
13:47, 20 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
Загрузка...

Автоинспекторы в Карелии с начала года отстранили от управления автомобилями 376 нетрезвых водителей.

Такую статистику опубликовала сегодня ГИБДД Карелии в связи с проведением очередных рейдов "Нетрезвый водитель". 

Эти данные говорят о том, что ежедневно автоинспекторы выявляют по 4-5 пьяных водителей.

Сегодня полицейские снова патрулируют карельские дороги, массово останавливают автомобили и проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения.

Накануне поздно вечером на федеральной дороге "Кола" в Кондопожском районе инспекторам попался 27-летний водитель автомобиля SsangYong.

По мнению сотрудников ГИБДД, мужчина был нетрезв, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. 

Его отстранили от управления, автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Решение о лишении прав примет суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)
13.03.2021, 15:00
"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

Аналитика

Сегодня 10:37
Обществоведение
"Мусорная реформа": Перезагрузка 1
Инвестор приступает к реализации в Карелии масштабного проекта по строительству полигона и мусороперебатывающего комплекса, а регооператор "Автоспецтранс" займется самостоятельной транспортировкой мусора.
Автомобили по цене металлолома 11
19.03.2021 10:20
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 8
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 4
18.03.2021 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2021 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»