Каждый день на дорогах Карелии автоинспекторы ловят по 4-5 потенциальных убийц за рулем

Автоинспекторы в Карелии с начала года отстранили от управления автомобилями 376 нетрезвых водителей.

Такую статистику опубликовала сегодня ГИБДД Карелии в связи с проведением очередных рейдов "Нетрезвый водитель".

Эти данные говорят о том, что ежедневно автоинспекторы выявляют по 4-5 пьяных водителей.

Сегодня полицейские снова патрулируют карельские дороги, массово останавливают автомобили и проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения.

Накануне поздно вечером на федеральной дороге "Кола" в Кондопожском районе инспекторам попался 27-летний водитель автомобиля SsangYong.

По мнению сотрудников ГИБДД, мужчина был нетрезв, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Его отстранили от управления, автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Решение о лишении прав примет суд.