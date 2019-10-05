Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" в Петрозаводске Павел Титов рассказал об итогах ее работы.

В конце сентября в Петрозаводске работала бизнес-миссия общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Делегация делороссов встретилась с представителями карельского правительства, Петрозаводского городского округа, бизнесменами региона. Каковы были цели визита и что удалось сделать за три дня работы, рассказал член Координационного совета организации, президент ПАО "Абрау – Дюрсо", руководитель бизнес-миссии Павел Титов.

Какие направления в экономике Карелии вам показались особенно интересными для инвестиций?

Как я уже сказал – это туризм. Потенциальных инвесторов может заинтересовать карельский шунгит и создание на его основе "зеленых технологий". Нас заинтересовал проект реновации одного из петрозаводских жилых районов. Очень интересная тема, которую мы обсуждали – переработка и утилизация мусора. Как вы знаете, эта тема сейчас актуальна для всей России, в том числе и для Карелии. Мы увидели, как это делается сейчас в Петрозаводске и готовы предложить свои возможности и свой опыт, чтобы внедрить современные технологии в этой отрасли. Это очень важный, социальный аспект. Будем в этом направлении работать. Но каждый инвестиционный проект должен быть тщательно подготовлен, нужны определенные условия для его реализации, нужна полная информация, все риски должны быть учтены. Это большая работа. Но только тогда бизнес может развиваться. А когда развивается бизнес – развивается и регион. Появляются новые рабочие места, новые технологии, идет развитие инфраструктуры.

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