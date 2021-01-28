Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.

"Никогда такого не было, и вот опять!". Это бессмертное выражение покойного российского премьера и, не побоюсь этого слова, философа Виктора Черномырдина я вспоминаю всякий раз, когда слышу рассказы высокопоставленных чиновников об инвестиционных мега-проектах или элитных курортах в карельской глубинке. Кажется, республике уже хватило и "Пудожской Ривьеры", и "Карелфорнии", но каждый новый руководитель почему-то погружается в Карелии в маниловщину".

Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов поделился своим мнением о планах строительства спа-отеля на Белом море. Читайте полностью в статье "Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии".