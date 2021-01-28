Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО) 7
Новое
Сегодня 16:05
Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего" 9
Сегодня 14:55
В карельском парламенте оценят уровень организации бесплатного горячего питания в школах республики
Новое
Сегодня 15:52
Звезда российской эстрады Татьяна Буланова наловила рыбы в Карелии 5
Сегодня 10:24
Битва за маски: кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса (ВИДЕО) 2
28.01.2021 21:30

"Каждый новый руководитель почему-то погружается в Карелии в маниловщину"

Новости. Общество
15:55, 29 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.

"Никогда такого не было, и вот опять!". Это бессмертное выражение покойного российского премьера и, не побоюсь этого слова, философа Виктора Черномырдина я вспоминаю всякий раз, когда слышу рассказы высокопоставленных чиновников об инвестиционных мега-проектах или элитных курортах в карельской глубинке. Кажется, республике уже хватило и "Пудожской Ривьеры", и "Карелфорнии", но каждый новый руководитель почему-то погружается в Карелии в маниловщину".

Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов поделился своим мнением о планах строительства спа-отеля на Белом море. Читайте полностью в статье "Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии".   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-01-29 16:24:02
Один уже рассказывал про глубоководный порт в Кеми. И даже строителя нашёл. Тот разорил Пряжу и убёг. Мечтательный губернатор же не дотерпел до конца положенного срока.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом

Аналитика

Сегодня 15:52
Обществоведение
В карельском парламенте оценят уровень организации бесплатного горячего питания в школах республики
С сентября 2020 года учащиеся начальных классов всех школ Карелии начали получать горячее питание за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов.
"Озеро" для аэропорта 12
28.01.2021 12:30
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 3
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 1
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»