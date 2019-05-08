Каждый пятый молочный продукт в России был признан фальсификатом

Почти 22% исследованной в 2018 году Россельхознадзором молочной продукции было признано фальсификатом.

"Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

По приблизительным оценкам специалистов, в России ежегодно производится порядка 5,5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженого. Молочная продукция также входит в десятку основных товарных позиций, экспортируемых за рубеж, пишет "Российская газета".

Ранее Минсельхоз России внес изменения в перечень животноводческой продукции, подлежащей ветеринарной сертификации.

Становится обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию. С 1 ноября нынешнего года в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" войдут и такие позиции, как питьевое молоко, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку кисломолочная продукция, мороженое.