Каждый шестой уезжающий из Карелии житель мигрирует за рубеж

Отток населения из Карелии на 15% связан с эмиграцией жителей республики за рубеж.

Об этом говорят данные Карелиястата об общих итогах миграции в 2018 году.

За рубеж в прошлом году уехали 1,7 тысячи человек – каждый шестой житель республики из числа покидающих республику.

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