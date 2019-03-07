Каждый шестой уезжающий из Карелии житель мигрирует за рубеж

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Отток населения из Карелии на 15% связан с эмиграцией жителей республики за рубеж.
Об этом говорят данные Карелиястата об общих итогах миграции в 2018 году.
За рубеж в прошлом году уехали 1,7 тысячи человек – каждый шестой житель республики из числа покидающих республику.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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