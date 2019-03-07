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Новости. Общество
10:23, 07 Марта 2019
фото: © AP Photo/David Goldman

Каждый шестой уезжающий из Карелии житель мигрирует за рубеж

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Отток населения из Карелии на 15% связан с эмиграцией жителей республики за рубеж.

Об этом говорят данные Карелиястата об общих итогах миграции в 2018 году.

За рубеж в прошлом году уехали 1,7 тысячи человек – каждый шестой житель республики из числа покидающих республику.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-03-07 11:30:56
Бывшие комментаторы "Столицы": Егерь, Ненец, Коко и другие тоже свалили за рубеж. Некоторые выучили бесплатно детей в финно-угорской школе. И на этом у них закончилась общественная жизнь.Расстроен? Ничуть.
"Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд, —
Пройдут тобой не пройденный маршрут".(с)
David
2019-03-07 11:01:33
Молодцы!
Leopol'd
2019-03-07 10:49:57
Собственно этот "ручеек" был всегда.
17я школа поставляла эмигрантов в Финляндию десятками и сотнями.
Lana
2019-03-07 10:47:58
"Отток населения из Карелии на 15% связан с эмиграцией жителей республики за рубеж."

Вы хоть поняли о чем написали? Отток населения не связан с эмиграцией, он связан с нежеланием жить в депрессивной республике с хамоватыми, технически безграмотными начальниками. А эмиграция лишь один из способов улучшить свою жизнь.
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