Каждый третий житель Карелии уверен, что ему будет трудно найти новую работу

Опрос претендентов на вакансии в Карелии показал, что 34% из них считают «крайне сложным» найти новую работу.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter.

«Настроения местных жителей в вопросе поиска новой работы не самые радужные: 34% в регионе уверены, что найти работу в их сфере крайне сложно, еще 47% ответили „Скорее сложно найти“ и лишь порядка 17% верят, что уволится и быстро найти замену им не составит труда», — говорится в комментарии к итогам опроса.

Отвечая на вопросы об уровне зарплаты, 42% респондентов высказали сомнение, что смогут найти работу с достойной зарплатой в своей сфере в ближайшие 3 месяца.

«Сложности с поиском работы все также испытывают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники сферы добычи сырья. Легче найти работу представителям сферы продаж», — отметила руководитель службы маркетинга hh.ru по СЗФО Екатерина Соловьева.