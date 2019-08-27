Республиканские власти выделили району средства на частичное погашение дефицита местного бюджета.

Кемский район Карелии получит бюджетный кредит в размере 3 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Как говорится в документе, кредит выделен на частичное погашение дефицита местного бюджета. Районные власти должны погасить этот кредит перед республиканским бюджетом до конца июля 2022 года.