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Новости. Общество
19:40, 01 Октября 2019
фото: instagram.com/keti_one_official

Кети Топурия рассекретила нового возлюбленного (ФОТО)

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Им оказался 35-летний белорусский бизнесмен и дипломат Лев Деньгов.

Артистка летом интриговала поклонников загадочными снимками, сделанными во время ее путешествия по Европе. Вокалистка группы "А'Студио" держалась за руку с незнакомым мужчиной, чье лицо тщательно скрывала, пишет Cosmopolitan.

Сегодня исполнительница решилась публично заявить о своих новых отношениях. Топурия показала чувственное черно-белое фото. В кадре крупным планом сняты два лица. Мужчина нежно целует Кети в нос.

"Я тебя люблю", – лаконично подписала снимок Топурия.

Новым избранником певицы стал бизнесмен и дипломат Лев Деньгов. Известно, что настоящее имя мужчины – Павел Гузбанд. Пару впервые заметили еще в июне, когда бизнесмен праздновал свой день рождения в родном Минске. Лев закатил роскошное торжество в стиле джаз в отеле Hilton. Именинника и гостей развлекала со сцены Топурия. Девушка ласково обращалась к мужчине между песнями и не скрывала от присутствующих, что влюблена.

Сам Деньгов не любит распространяться о личной жизни, но о его работе есть интересные сведения. В международных отношениях он не так давно, и уже возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Одним из направлений его деятельности являлось освобождение задержанных российских и белорусских граждан в период гражданской войны в Ливии.

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