Ким Кардашьян подразнила мужчин роскошной грудью

На одном из фото рядом с именинником инстадива держала в руках мороженое, что придало кадру еще больше соблазнительности.

39-летняя Ким Кардашьян (Kim Kardashian) отправилась на первую вечеринку за долгое время. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" повеселилась на празднике в честь 37-летия Скотта Дисика (Scott Disick), пишет "Космополитен".

Празднование дня рождения бывшего бойфренда Кортни Кардашьян и отца ее троих детей стало первым поводом собраться всем вместе после самоизоляции. Ким поделилась серией кадров с торжества. Для выхода из карантина знойная красотка составила откровенный ансамбль. Супруга Канье Уэста надела ультракороткий топ с головокружительным декольте.

На одном из фото рядом с именинником инстадива держала в руках мороженое, что придало кадру еще больше соблазнительности. Многие фанаты секс-бомбы признали, что этот кадр их крайне впечатлил.

Ким призналась, что была рада стать гостьей вечеринки и увидеться с родными, но еще не может окончательно прийти в себя после пандемии. "Это было здорово, но в какой-то степени и страшно", - написала Ким в Instagram.