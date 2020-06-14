890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби" 8
14.06.2020 12:15
В Карелии освоили новый метод диагности коронавируса 1
14.06.2020 14:10
Священник в Петрозаводске просит помочь полить цветы у храма (ВИДЕО) 17
14.06.2020 15:48
День города Петрозаводск проведет в новом формате 7
14.06.2020 13:56
Число заразившихся коронавирусом вахтовиков в Карелии продолжает увеличиваться 1
14.06.2020 08:50

Ким Кардашьян подразнила мужчин роскошной грудью

Новости. Общество
21:40, 14 Июня 2020
фото: instagram.com/kimkardashian
Загрузка...

На одном из фото рядом с именинником инстадива держала в руках мороженое, что придало кадру еще больше соблазнительности.

39-летняя Ким Кардашьян (Kim Kardashian) отправилась на первую вечеринку за долгое время. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" повеселилась на празднике в честь 37-летия Скотта Дисика (Scott Disick), пишет "Космополитен".

Празднование дня рождения бывшего бойфренда Кортни Кардашьян и отца ее троих детей стало первым поводом собраться всем вместе после самоизоляции. Ким поделилась серией кадров с торжества. Для выхода из карантина знойная красотка составила откровенный ансамбль. Супруга Канье Уэста надела ультракороткий топ с головокружительным декольте.


instagram.com/kimkardashian

На одном из фото рядом с именинником инстадива держала в руках мороженое, что придало кадру еще больше соблазнительности. Многие фанаты секс-бомбы признали, что этот кадр их крайне впечатлил.


instagram.com/kimkardashian

Ким призналась, что была рада стать гостьей вечеринки и увидеться с родными, но еще не может окончательно прийти в себя после пандемии. "Это было здорово, но в какой-то степени и страшно", - написала Ким в Instagram.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
09.06.2020, 06:40
Владимир Путин перечислил проблемы Карелии
12.06.2020, 09:12
За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай
08.06.2020, 20:32
Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии

Аналитика

11.06.2020 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками 1
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 7
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 10
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
12.06.2020 12:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»