Ким Кардашьян восхитила мужчин обнаженным снимком (ФОТО)

Модель устроила откровенную фотосессию.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" анонсировала выход новой коллекции своего бьюти-бренда. Для этого Ким опубликовала провокационный кадр, пишет Cosmopolitan.



На нем она предстала полностью обнаженной с попугаем на плече. Грудь звезда прикрыла ожерельем из белых цветов.

"Тропические мотивы. На мне коллекция KKW Beauty в стиле 90-х", – сообщила супруга Канье Уэста.

Снимок с восторгом восприняли подписчики инстадивы. Особенно бурно отреагировала мужская половина фолловеров.



"Канье разрешил?", "Ты для меня идеальна", "Женщина-мечта", "Шикарная и неповторимая", – написали поклонники.