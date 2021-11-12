Кинематографисты из Карелии отправились на кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN

В Архангельске стартовал V международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN

В минувший четверг, 9 декабря, Архангельск в пятый раз стал столицей арктического кино. Отборочное жюри конкурса рассмотрело 1562 работы из 98 стран мира. В итоге, конкурсную программу фестиваля составили 50 фильмов. Это 8 полнометражных, 12 короткометражных игровых картин и 22 документальные работы. Среди основных участников Россия, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, США.

Кроме того, на фестивале можно будет посмотреть 8 детских кинематографических работ.

Представители Карелии стали участниками деловой и образовательных программ, которые затронули темы развития Арктических территорий.

Так, в круглом столе, посвященном развитию регионального кино, принял участие Алексей Рогозин, куратор международных проектов Союза кинематографистов Карелии, представив программу «Карелия — территория кино». Своим коллегам из разных регионов он рассказал о кинофильмах, которые были сняты на территории нашей республики за последние два года и работе, связанной с разработкой новых онлайн сервисов в этой сфере.

Свой проект «Мы строим деревянный коч» на кинофестивале также представит экс-помощник прокурора Суоярви, а ныне кинематографист из Санкт-Петербурга Татьяна Мынка. Бывшая наша землячка отметила, что жизнь и работа в Карелии ей запомнилась потрясающей природой и прекрасными людьми, среди которых у нее появилось много друзей.

Кинофестиваль ARCTIC OPEN завершит свою работу 12 декабря.