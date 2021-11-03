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Кинематографисты из Карелии отправятся на международный кинофестивале стран Арктики «Arctic open»

Новости. Культура
18:00, 03 Ноября 2021
фото: © arctic-open.com

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Представители Карелии покажут свои работы в образовательной программе и на дискуссионных площадках Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, который стартует 9 декабря в Архангельске.

С 9 по 12 декабря в Архангельске состоится V международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open». В творческом конкурсе примут участие 50 фильмов, 8 полнометражных, 12 короткометражных игровых картин и 22 документальные работы. Среди основных стран участниц фестиваля — Россия, Финляндия Дания, Исландия, США, Канада, Норвегия и Швеция. Всего на суд отборочного жюри было предоставлено 1562 работы из 98 стран мира.

Карельские кинематографисты примут участие в деловой и образовательной программах, представив сценарии на III-м Арктическом питчинге проектов документальных и научно-популярных фильмов, который пройдет 8–9 декабря. Одной из главных задач этого мероприятия является развитие кинематорграфа в Арктической зоне России. После просмотров и на дискуссионных площадках будут обсуждать важные проблемы для жителей АЗРФ, в том числе Карелии, и других северных стран.

В 2019-м году карельский драматург Сеппо Кантерво принял участие во II Арктическом питчинге кинопроектов со сценарием «Деревня Уйма в системе Интернет».

Подробнее информацию о фестивале можно узнать здесь.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-11-03 18:08:28
Кстати, а куда витя симонов подевался ?
Гость
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