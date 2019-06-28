Киоск и павильон с терминалом снесут в двух микрорайонах Петрозаводска

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Нестационарные объекты демонтируют на улице Ровио и Лососинском шоссе, сообщили в мэрии столицы Карелии.
Администрация Петрозаводска сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, что с 28 по 30 июня с 09.00 будет произведен демонтаж киоска, расположенного в районе дома № 15 по улице Ровио.
Владельцам самовольно установленного торгового павильона и терминала в районе дома 22 (корпус 1) по Лососинскому шоссе в мэрии предлагают своими силами и средствами произвести демонтаж данных объектов и освободить земельный участок в срок до 11 июля.
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