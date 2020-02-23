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Китай создал вакцину от коронавируса

Новости. Общество
12:34, 24 Февраля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Посол Китая в России заявил о разработанной в КНР вакцине от коронавируса, которая уже успела продемонстрировать эффективность, однако требуются дополнительные испытания.

Власти Китая уверены, что эпидемию нового коронавируса вскоре удастся победить, а нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлена до конца февраля. Уже разработана вакцина, предварительно, позволяющая сформировать иммунитет, ее необходимо доработать и протестировать дополнительно, заявил журналистам в понедельник посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, пишет ТАСС.

"В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией, - сказал посол. - Кроме центра эпидемии (в провинции Ухань - прим. ТАСС) в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже - где-то в течение марта".

По словам дипломата, разработанная в Китае вакцина уже успела продемонстрировать эффективность, однако требуются дополнительные испытания. "Наши ученые уже дали трехмерное описание коронавируса - это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки [вакцины]", - пояснил Чжан Ханьхуэй.

Эффективность лечения коронавирусной инфекции с помощью китайской медицины составляет более 85%, отметил посол.

"Ежедневно сейчас более 2 тыс. человек вылечившихся, - сказал Ханьхуэй. - А новых случаев заражения инфекцией [в день происходит] несколько сотен".

Напомним, в Петрозаводске прошли учения по отработке ситуации при регистрации групповых случаев заболеваний коронавирусом.

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