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"Больного коронавирусом" в ходе учений встретили в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
11:48, 19 Февраля 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Петрозаводске прошли учения по отработке ситуации при регистрации групповых случаев заболеваний коронавирусом.

Сегодня, 19 февраля, в 11.00 на Автовокзале Петрозаводска прошли учения по отработке ситуации при регистрации групповых случаев заболеваний новой короновирусной инфекцией.

По замыслу учений в автобусе, прибывшем из Финляндии на автовокзал, выявлен гражданин России с признаками заболевания.

В ходе учений были задействованы специалисты Роспотребнадзора, территориального центра медицины катастроф и республиканской инфекционной больницы.

Как прошли учения, запечатлел фотограф "Столицы на Онего" на фото и видео.

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Комментарии

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Саныч
2020-02-19 12:07:17
Так вчера на жд вокзале тренировались же)
кир
2020-02-19 14:05:56
Саныч, обычное враньё. Если наступит время "ч", то будут не готовы как в 1941 году.
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