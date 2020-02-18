"Больного коронавирусом" в ходе учений встретили в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

В Петрозаводске прошли учения по отработке ситуации при регистрации групповых случаев заболеваний коронавирусом.

Сегодня, 19 февраля, в 11.00 на Автовокзале Петрозаводска прошли учения по отработке ситуации при регистрации групповых случаев заболеваний новой короновирусной инфекцией.

По замыслу учений в автобусе, прибывшем из Финляндии на автовокзал, выявлен гражданин России с признаками заболевания.

В ходе учений были задействованы специалисты Роспотребнадзора, территориального центра медицины катастроф и республиканской инфекционной больницы.

Как прошли учения, запечатлел фотограф "Столицы на Онего" на фото и видео.