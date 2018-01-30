Китайские компании добудут и увезут карельский камень

Правительство Карелии после поездки в Китай объявило о планах по созданию совместного международного проекта по добыче камня.

Карельская делегация, в составе которой были представители органов власти и бизнесмены, вернулась из рабочей поездки в Китай. В КНР представители Карелии предложили местным бизнесменам принять участие в совместном проекте по добыче и переработке сырья на территории России.

"Наши карельские компании представили образцы карельской продукции - в частности, мрамор, кварцит, габбро-диабаз. И предложили китайским коллегам рассмотреть возможность создания совместного предприятия по добыче и обработке сырья. На что наши китайские коллеги отреагировали только в части совместной добычи",- рассказал постоянный представитель республики Карелия при президенте России Владимир Тимофеев на встрече с журналистами.

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