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Новости. Экономика
16:01, 25 Января 2018

Китайским бизнесменам предложили добывать камень в Карелии

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Горнодобывающие предприятия Карелии и власти республики выступили с инициативой создания совместного предприятия с китайским бизнесом для добычи природного камня.

Этой теме были посвящены переговоры, прошедшие в рамках поездки официальной карельской делегации в китайскую провинцию Фуцзянь, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Сеня
2018-01-25 20:05:16
"Китайским бизнесменам предложили добывать камень в Карелии"
Это что у Парвёнчикова чиновников достойных из местных нет в Правительство , и уже и бизнесменов местных тоже не осталось , китайцев зазывает. Может на свое место китайца притащит хоть какой толк будет для республики , начнём как то развиваться .
sherhan2
2018-01-25 18:59:00
Помимо камня спионерят всё,что не прикручено.И концов не найдёшь,все на одно лицо.Надеюсь,наши там не напортачят.А то накормят их скорпионами на палочках да напоят соевым пивом-да подсунут на подпись.
Zim
2018-01-25 17:24:00
Зачем?
Савва
2018-01-25 16:44:08
Как узнают сколько стоит транспортировка по ЖД - убегут сразу ))
dgin
2018-01-25 16:20:37
Мало предприятий по добыче камня в Карелии что ли ?? Разворотят весь каменный экран , и так то радиоктивный фон повышенный стал , так еще китайцев до кучи сюда. сами добывайте и продавайте готовый камень Мало примера Дальнего Востока им Забайкалья , растащут всё.
Гость
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