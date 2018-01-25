"Китайским бизнесменам предложили добывать камень в Карелии"

Личное мнение

Каждый, кто хочет получить права, рано или поздно приходит на практический экзамен по вождению в городе. Как сдать его с первого раза, и от чего это зависит? Только ли от способностей ученика, уровня его подготовки и выдержки? Об этом рассуждает директор петрозаводской автошколы "Престиж" Жанна Беляева.