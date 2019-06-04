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Новости. Экономика
15:38, 04 Июня 2019
фото: gov.karelia.ru

Китайцы заинтересовались алкоголем из Карелии, сообщает Минсельхоз

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Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии информирует о том, что одна из республиканских фирм заинтересовала своей алкогольной продукцией представителей китайской стороны.

Компания "АлкоВорлд" - владелец ликеро-водочного завода "Петровский" - заинтересовала своей продукцией торговые сети Китая, сообщает Минсельхоз Карелии.

Презентация карельских алкогольных напитков прошла на международной продовольственной выставке SIAL China – 2019 в Шанхае.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-06-04 17:22:26
Видимо хорошо пошла наша водочка да под жареных кузнечиков :)
Андрей Дубенский
2019-06-04 16:30:28
А что это они, совсем отупели? Батя мой в 1945-46 в Китае стоял, так ханшу у них было - залейся. И В.Арсеньев с уважением пишет об ихних ханшинных заводах. Чтобы на "Петровское" бросаться? Презентация презентацией, а рядовым китайцам потом блевать?
Беня
2019-06-04 17:10:40
Коллега, эта саранча все сожрет и все выпьет, все шо гвоздями не прибито. Они чем больше жрут тем быстрее размножаются. Я не исключаю шо на планете через них наступит осень. Как там в народной песенке поётся:
С устаревшим автоматом,
Нами сделанным когда-то,
К нам летят,
К нам летят.
Братской армии солдаты,
Братской армии солдаты
Есть хотят,
Есть хотят.

Лица жёлтые над городом кружатся,
Неужели собираются снижаться.
И от этих лиц не спрятаться - не скрыться.
Это братцы и во сне вам не присниться. :)
German
2019-06-04 15:56:14
Какая связь между минсельхозом и АлкоВорлд" , ни как не пойму . АлкоВорлд" работает и ищет рынки сбыта , а минсельхоз это комментирует . Где то так . Про нищие совхозы рассказывайте , сказочные .
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