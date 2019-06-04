Китайцы заинтересовались алкоголем из Карелии, сообщает Минсельхоз

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Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии информирует о том, что одна из республиканских фирм заинтересовала своей алкогольной продукцией представителей китайской стороны.
Компания "АлкоВорлд" - владелец ликеро-водочного завода "Петровский" - заинтересовала своей продукцией торговые сети Китая, сообщает Минсельхоз Карелии.
Презентация карельских алкогольных напитков прошла на международной продовольственной выставке SIAL China – 2019 в Шанхае.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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