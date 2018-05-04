"Кижи" опубликовали свою программу "Ночи музеев"

Музей-заповедник "Кижи" 19 мая примет участие в европейской акции "Ночь музеев".

Подготовлены праздничные программы на нескольких площадках: на острове Кижи, в квартале исторической застройки Петрозаводска и на площади Кирова. Тема акции – метаморфозы.

Только в это день туристы смогут приехать на остров Кижи по специальной льготной цене. Уникальная интерактивная экскурсия посвящена традиционной культуре и архитектуре русских Заонежья. В ходе экскурсии посетители проследят метаморфозы льняного семени, овечьей шерсти, дерева, ржаной муки, познакомятся с трехсотлетней историей Кижского архитектурного ансамбля, процессом реставрации икон. В завершении программы всех ждет ароматный горячий чай из кижских трав, "каша из топора", ярмарка и концерт карельского фолк-ансамбля Sáttuma.

Отправление от речного вокзала Петрозаводска в 12.50 и 13.10. Билеты для участия в программе на острове Кижи можно приобрести онлайн на сайте музея. Стоимость программы – 2тысяч рублей для взрослых, и 1,8 тысячи рублей для детей в возрасте от 6 до 12 лет. В стоимость включен проезд до острова Кижи и обратно, экскурсионная и интерактивная программа, чай и угощения.

В Петрозаводске в это время пройдет программа "Ночь на Соборной площади" и персональная выставка художника Владимира Зенина "Северный сказ". Вход свободный. Только в рамках акции предоставляется уникальная возможность встретиться с Владимиром Зениным на выставке. Авторская экскурсия Зенина в 20.30, мастер-класс по росписи на холсте в 21.00 .

Авторский мастер-класс Татьяны Суховольских, художника-модельера из Санкт-Петербурга "Мезенская роспись" в 22.00. Предварительная запись по телефону: (814–2) 79-98-66, 79-98-11.

Выставка "Русский Север в творчестве архитектора Ю.С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения". Вход свободный. Выставка знакомит с творческим наследием Юрия Сергеевича Ушакова – выдающегося художника, путешественника, специалиста по деревянному зодчеству Русского Севера. Основу выставки составляют работы из собрания Музея Русского Севера, принадлежащего известному коллекционеру, литератору и философу Юрию Линнику.

Подробную программу ищите на сайте музея.

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