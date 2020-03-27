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Кижи вслух: Сотрудники музея подготовили аудиоподкаст "Музыка северной деревни"

Новости. Общество
14:10, 30 Марта 2020
фото: © Пресс-служба музей-заповедник "Кижи"
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Зачем кантеле носили в баню? Как звучит йоухико? Как за одну пасхальную ночь стать виртуозом игры на гармошке?

О звучании традиционных музыкальных инструментов, о тонкостях народной музыкальной культуры, о секретах изготовления старинных музыкальных инструментов, о выдающихся народных исполнителях и собирателях музыкального фольклора – об этом и многом другом вы услышите в подкасте "Музыка северной деревни".

Ссылка на слушание подкаста в веб: anchor.fm/kizhi

Авторы подкаста – сотрудники музея "Кижи" Евгений и Наталья Михайловы. Они много лет занимаются изучением традиционных музыкальных инструментов Карелии. Наталья – автор многочисленных научных публикаций, Евгений – талантливый музыкант-исполнитель, лауреат международных конкурсов, мастер музыкальных инструментов.

Супруги подготовили монографию "Музыка северной деревни", снимают видеофильмы об изготовлении музыкальных инструментов и ведут музейную программу "Традиционные музыкальные инструменты Карелии".

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