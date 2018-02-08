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Новости. Культура
12:35, 08 Февраля 2018

"Кижская регата" вошла в число 10 лучших туристических проектов России

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Церемония вручения ежегодной государственной премии авторам 10 лучших проектов в области туризма прошла в Москве в среду. Победителей поздравил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В числе победителей "Международный фестиваль "Кижская регата" (Республика Карелия), "Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка" (Пермский край), "Этнопарк "Кочевник" (Московская область), "Международный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" (Москва).

Музей "Кижи" на церемонии представляли начальник отдела истории и этнографии Светлана Воробьева, ведущий научный сотрудник Юрий Наумов (отец-основатель и главный вдохновитель "Кижской регаты"), а также руководитель службы экскурсионного обслуживания Валерий Кирьянов.

"Мы в последние годы наблюдаем очень большую активность в туристической сфере. Мы обладаем колоссальными возможностями нашей страны: это исторические возможности, культура, природные ресурсы. Те, кто находятся в этом зале, их в полной мере использовали",— сказал В. Мутко.

На рассмотрение межведомственного совета было представлено 23 проекта. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России. Всего в 2018 году распоряжением правительства премии были присуждены авторам 10 проектов.

"Кижская регата" — первый в России фестиваль традиционного судостроения и судоходства. Начавшись в 1998 году с местной инициативы, в настоящее время "Кижская регата" вышла на международный уровень и стала одним из самых красивых мероприятий, проходящих на острове Кижи в течение лета. Главным украшением регаты являются традиционные лодки-кижанки, неповторимые по красоте и судоходным качествам. На кижанках и других лодках участники "Кижской регаты" проходят дистанцию в 1,7 км вдоль восточного берега острова, огибая главную экспозицию музея-заповедника "Кижи".

Помимо гонок, программа фестиваля включает экскурсии по экспозиции "Кижская гавань", выставку традиционных лодок, знакомство с историей и особенностями "шитья" лодок" в Заонежье, концертную программу, тематические мастер-классы, демонстрацию приготовления и дегустацию традиционных рыбных блюд, сценки из крестьянской жизни конца XIX — начала XX вв., фотосессию в народном костюме, игровую площадку, игры и конкурсы, павильон "Кижский ихтиоцентр" и многое другое.

Также премию получили создатели туристского комплекса "Арт-отель "Николаевский Посад" (Владимирская область), туристской инфраструктуры "В некотором царстве" (Рязанская область), туристско-выставочного комплекса "Музейный квартал" (Нижегородская область), проекта по развитию событийного туризма "Новогодняя столица России", детского туристского комплекса "Научный музей и город профессий" (Тула), проекта по развитию детского образовательного туризма "Живые уроки".

Ежегодные премии в области туризма учреждены постановлением правительства в 2014 году.

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