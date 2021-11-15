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Кладбище под Петрозаводском ждет новый этап строительства

Новости. Общество
09:15, 18 Декабря 2021
фото: Владимир Любарский/vk.com/vkl1968

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Мэр Петрозаводска договорился с главой Прионежского района о расширении кладбища в районе поселка Вилга.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал на своей странице в соцсети о переговорах с руководителем Прионежского района Вадимом Сухаревым по вопросу, который затрагивает оба муниципалитета, - проблему городского кладбища в районе Вилги.

«Дело в том, что земельный участок, принадлежащий Петрозаводску, в обозримом будущем исчерпает свой ресурс. Для расширения территории кладбища необходимо изменение вида использования на «ритуальную деятельность». Прионежский район пошел нам на встречу и оперативно меняет свои Правила землепользования и застройки. Благодарю Вадима Александровича и коллег за помощь. Как только назначение участка будет приведено в соответствие нашим планам, город закажет проект на строительство четвертой очереди кладбища», - пишет мэр Петрозаводска.

Не обошел вниманием глава столицы Карелии и проблему, связанную с дрогой до кладбища.

«Сегодня дорога объективно не отвечает необходимым требованиям, к тому же является бесхозной. Реконструкция, в том числе асфальтирование дороги, возможно только после того, как она станет муниципальной или республиканской собственностью. Работаем по этому направлению», - отметил Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, старейшее городское кладбище в Петрозаводске под угрозой закрытия.

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