Класс и группа в детсаде Карелии закрыты на карантин

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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5172 случая заболеваний ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.
По республике в детских организованных коллективах в целом заболевания ОРВИ носят спорадический характер, из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность одного класса школы и одной группы детского сада в п. Пяльма Пудожского района.
В Петрозаводске зарегистрировано 2968 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 12,7%.
За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы (риновирусы).
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