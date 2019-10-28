Класс и группа в детсаде Карелии закрыты на карантин

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5172 случая заболеваний ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По республике в детских организованных коллективах в целом заболевания ОРВИ носят спорадический характер, из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность одного класса школы и одной группы детского сада в п. Пяльма Пудожского района.

В Петрозаводске зарегистрировано 2968 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 12,7%.

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы (риновирусы).