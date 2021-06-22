Реклама
Прислать новость
Следком Карелии проверяет обстоятельства гибели подростка на воде 1
22.06.2021 19:43
Город на севере Карелии заливает дождь (ВИДЕО) 8
22.06.2021 15:10
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05

Классическая схема мошенничества сработала в Карелии

Новости. Криминал
07:15, 23 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Пожилая петрозаводчанка лишилась денег после телефонного звонка, сообщили в МВД Карелии.

Телефонный звонок настиг 68-летнюю петрозаводчанку, когда она находилась на даче. Незнакомая женщина представилась сотрудницей одного из банков и сообщила пенсионерке, что некий мужчина по имени Сергей пытается снять с ее счета денежные средства.

Собеседница предложила заблокировать операцию и попросила назвать реквизиты карты. Обеспокоенная жительница Карелии продиктовала все необходимые данные, включая cvc-код. Сразу после этого с ее счета было списано 47 тысяч рублей. Распознав обман, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает гражданам: сотрудники банков не сообщают своим клиентам о подозрительных транзакциях и не просят перевести личные или заёмные средства на некие «безопасные счета». Если кто-то пытается убедить совершить эти действия, следует незамедлительно завершить разговор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
16.06.2021, 15:43
Спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»