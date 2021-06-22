Классическая схема мошенничества сработала в Карелии

Пожилая петрозаводчанка лишилась денег после телефонного звонка, сообщили в МВД Карелии.

Телефонный звонок настиг 68-летнюю петрозаводчанку, когда она находилась на даче. Незнакомая женщина представилась сотрудницей одного из банков и сообщила пенсионерке, что некий мужчина по имени Сергей пытается снять с ее счета денежные средства.

Собеседница предложила заблокировать операцию и попросила назвать реквизиты карты. Обеспокоенная жительница Карелии продиктовала все необходимые данные, включая cvc-код. Сразу после этого с ее счета было списано 47 тысяч рублей. Распознав обман, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает гражданам: сотрудники банков не сообщают своим клиентам о подозрительных транзакциях и не просят перевести личные или заёмные средства на некие «безопасные счета». Если кто-то пытается убедить совершить эти действия, следует незамедлительно завершить разговор.