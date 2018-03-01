Классика и джаз встретятся в филармонии

В Большом зале Карельской филармонии 3 марта - "Классика встречает джаз".

Именно так называется концертная программа, которую привезет петрозаводчанам известный дирижер Юрий Серов. Петербургский гость – прекрасный музыкант и замечательный рассказчик - приедет не один, а с пианистом Александром Масловым. Выдающийся музыкант, один из лучших представителей русской и немецкой фортепианных школ, обладатель многочисленных российских и международных премий и наград в столице Карелии не впервые. Многим меломанам он запомнился по своему выступлению в 2014 году в проекте "Искренне ваш…" в ансамбле с виолончелистом Борисом Андриановым и актером театра и кино Артуром Смольяниновым.

Вечером 3 марта в Большом зале филармонии прозвучат: сюита из балета "Болт" Шостаковича, концерт для фортепиано с оркестром и фокстрот "Неудачное свидание" Цфасмана, "Фантазия-мемори" из оперы "Порги и Бесс" Розенблата и симфоническая картина самого Гершвина из той же оперы.

Концертная программа будет представлена Симфоническим оркестром филармонии под управлением Юрия Серова и петербургским пианистом Александром Масловым. Юрий Серов выступит также и в качестве комментатора. Говорят, что классика – это творчество композиторов, а джаз - творчество исполнителей. Что об этом думает маэстро Серов, можно будет узнать только на концерте.