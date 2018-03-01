Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
12:47, 01 Марта 2018

Классика и джаз встретятся в филармонии

По теме

"Помыкавшись, даже солидные и публичные люди идут заниматься в любительский хор"
01.03.18 10:13
ВИДЕО: Фильм Германа младшего "Довлатов" покажет только один кинотеатр в Петрозаводске
01.03.18 09:25
ВИДЕО: Музыкальный критик Троицкий похвалил "очень смешные песни" из Карелии
01.03.18 08:20
Все новости
Загрузка...

В Большом зале Карельской филармонии 3 марта - "Классика встречает джаз".

Именно так называется концертная программа, которую привезет петрозаводчанам известный дирижер Юрий Серов. Петербургский гость – прекрасный музыкант и замечательный рассказчик - приедет не один, а с пианистом Александром Масловым. Выдающийся музыкант, один из лучших представителей русской и немецкой фортепианных школ, обладатель многочисленных российских и международных премий и наград в столице Карелии не впервые. Многим меломанам он запомнился по своему выступлению в 2014 году в проекте "Искренне ваш…" в ансамбле с виолончелистом Борисом Андриановым и актером театра и кино Артуром Смольяниновым.

Вечером 3 марта в Большом зале филармонии прозвучат: сюита из балета "Болт" Шостаковича, концерт для фортепиано с оркестром и фокстрот "Неудачное свидание" Цфасмана, "Фантазия-мемори" из оперы "Порги и Бесс" Розенблата и симфоническая картина самого Гершвина из той же оперы.

Концертная программа будет представлена Симфоническим оркестром филармонии под управлением Юрия Серова и петербургским пианистом Александром Масловым. Юрий Серов выступит также и в качестве комментатора. Говорят, что классика – это творчество композиторов, а джаз - творчество исполнителей. Что об этом думает маэстро Серов, можно будет узнать только на концерте.

По теме

"Помыкавшись, даже солидные и публичные люди идут заниматься в любительский хор"
01.03.18 10:13
ВИДЕО: Фильм Германа младшего "Довлатов" покажет только один кинотеатр в Петрозаводске
01.03.18 09:25
ВИДЕО: Музыкальный критик Троицкий похвалил "очень смешные песни" из Карелии
01.03.18 08:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
26.02.2018, 19:10
Коллекцию летней обуви от Аллы Пугачевой назвали "откровенной безвкусицей"

Аналитика

Сегодня 13:06
Капитал
Как правильно выбрать квартиру?
Как не заблудиться в лабиринтах новостроек и сделать правильный выбор? Что важнее – экономия и минимализм или надежность и комфорт? На что стоит обратить внимание? Рассказываем о наиболее популярных классах современного жилья.
"А вдруг метеорит прилетит?" 3
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:49
Без политики
Баба с пакетами 1
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
Сегодня 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

В студии ТНТ-ОНЕГО ведущий Ефим Овчинников и президент федерации хоккея Карелии Константин Голобородов. Речь пойдет о развитии хоккея в республике и связанных с этим проблемах
Сегодня 09:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»