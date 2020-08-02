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Клиенты Tele2 в Карелии вновь заинтересовались финансовыми сервисами

Новости. Общество
16:00, 03 Августа 2020
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Tele2 изучила спрос на неоператорские услуги компании в первом полугодии 2020 года.

Выручка от данного сегмента возобновила рост во втором квартале. При этом самыми быстрорастущими сервисами стали денежные переводы и возможность погашения кредитов.

Tele2 развивает цифровую экосистему, предлагая абонентам помимо связи и мобильного интернета широкий спектр услуг в различных сферах жизни. Посетители розничной сети оператора могут погашать кредиты, пополнять банковские карты и электронные кошельки, делать переводы по России и за границу. В фирменных магазинах Tele2 в рассрочку приобретается порядка 20% гаджетов и аксессуаров. Средний чек на покупку устройств с привлечением займа составляет 11 000 рублей и помимо покупки смартфона включает сопутствующие товары − аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения.

Пандемия коронавируса и режим нерабочих дней в апреле 2020 года привели к снижению спроса на дополнительные услуги оператора. Однако, уже с мая наблюдается стабильный рост выручки практически по всем направлениям неоператорских услуг. Выручка от страховых услуг на Северо-Западе выросла в мае на 34%, в июне – на 8%. Вырос также спрос на онлайн-кинотеатры: в мае на 15% и в июне на 25%. Наиболее востребованными оказались финансовые сервисы. Их доля в выручке составила более 80%.

Самой быстрорастущими неоператорскими услугами стали денежные переводы и возможность погашения кредитов. В мае спрос на данные услуги среди жителей Карелии возрос более чем в 5 раз.

Новости Телекома

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